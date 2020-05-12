30歲國際超模何穗以高挑身材與出眾氣質走紅，身高177cm的她是不少高級時裝品牌的代言人，包含Ralph Lauren、Karl by Karl Lagerfeld、Shanghai Tang等大牌，更曾替知名內衣維多利亞的秘密走秀，被粉絲們稱為「何仙姑」，以又甜又酷的多變風格圈粉無數。

近日何穗在個人微博上更新近況，她發出一系列春意滿滿的花園寫真，除了展示一連3套寬鬆的清涼感穿搭，更俏皮寫下：「最近住在小花園裡」，穿著白背心配上綠色直條紋針織外套的她，秀出白到發光的滑嫩肩膀。

何穗發出一系列春意滿滿的花園寫真。（圖／摘自微博@何穗）

何穗發出一系列春意滿滿的花園寫真。（圖／摘自微博@何穗）

之後何穗又換上裸粉色套裝，改秀下半身的逆天大長腿，雖是簡單搭配，好身材依舊相當吸睛，以上穿搭的關鍵都必須掌握住剛剛好的寬鬆感，可以選擇單一部位露肩或是露腿，以不過度的「露肌感」展現性感。

何穗發出一系列春意滿滿的花園寫真。（圖／摘自微博@何穗）

何穗白皙雪嫩的好膚質，可說是無數女性心中的典範，可以看得出來她保養得宜，也難怪每每一登場就以氣場豔壓全場。粉絲們看了一系列美照也狂讚：「仙姑！！！！」、「腿好長」、「立刻想購入寬褲」。