防疫期間家居時間變長，包括消費者最在意的清潔、舒壓，好眠相關周邊商品都跟著夯賣，越來越多人選擇芳療為生活舒壓，藉此舒緩防疫期間的不安， 這次也請來專業芳療師坐鎮解惑。

國際芳療師原文嘉表示，不同的精油本身就具備不同的效能，加上氣味宜人，防疫期間留在家的時間變長，越來越多人有時間好好調配適合的精油，或是更注重清潔，她建議可以選擇「茶樹精油」、「尤加利精油」來做使用，可以直接加入水中或是原有的清潔用品，使用方法跟平常一樣，不只是拖地、擦拭，就連洗衣服、洗碗都可以直接添加5到10滴的用量就足夠，她也提醒，如果是有烤漆的家具，不適合直接擦拭，會傷害塗層。

在配方上，除了上述精油，也可以再加上柑橘類的精油，這些精油的混搭效果不錯，也都可以找到平價可以日常使用的品項，在季節轉變之際，或是心情低落時，使用柑橘類精油，也可以提振精神，像是佛手柑、紅橘、葡萄柚都是能讓心情愉悅的精油，舒緩的可以用薰衣草，樹脂類的乳香、檀香作為調和。

英國國際芳療師協會（IFA）高階認證芳療師原文嘉擁有許多國際認證， 也創辦許多國際芳療學院同時擔綱品牌芳療顧問，是台灣芳療界的領航人。（原文嘉提供）

因應口罩政策，許多消費者會自己在口罩內滴上精油，原文嘉提醒，這樣做會破壞口罩結構，影響靜電層，如果真的想要滴精油，可以使用棉質消毒紗布，滴1滴精油後放在口罩內，或是滴在口罩左右邊邊位置，她建議，也可以自製隨身精油瓶，使用礦泉水稀釋精油，使用前搖一搖噴在紗布紙上再去使用，就不會很濃。

疫情期間很多人會自製隨身精油瓶，稀釋成滾珠帶在身上，使用於脖子、頭、太陽穴，也有人會將精油加入酒精中，她表示，其實酒精殺菌力就很足夠，精油只是達到芬芳作用，防疫不能單靠精油，還是要配合清潔、提升自身免疫力。

JIA賞香儀瑜珈情境圖。（JIA提供）

時下很流行的家居擴香，原文嘉認為，其實不用長時間一直開著擴香，因為嗅覺會疲乏，而且也要讓室內保持通風，自然流動的空氣對健康比較好，人也會比較清醒，如果是要幫助睡眠，可以在睡前10分鐘打開，準備睡覺就可以關掉擴香，她表示，使用芳療不是時間越長就越好，而是在當下的需要中去滿足自己，在使用上，她建議，以空間坪數為單位，1坪1滴為用量計算添加在擴香儀中，要適度使用，30分鐘左右即可，至多使用2小時。

Bloomy Lotus Acorn橡果超音波香氛儀，具有自動漸變色光設計。（1010 HOPE提供）

10／10 HOPE觀察，具有淨化能力的葉片類精油需求大幅成長，例如英國有機品牌尼爾氏NYR的茶樹精油、羅文沙葉精油、澳洲尤加利精油，2月至今銷售數量較去年同期成長超過3倍。 除了淨化類別成長，品牌產品教育訓練講師Rosey觀察，近期疫情漸漸穩定，則以助眠類別的精油銷量成長最多，很多人因疫情還有市場狀況壓力大睡不著，轉而尋求芳療協助，她說，像是花朵類的精油都賣得很好，橙花、玫瑰、薰衣草等，可以搭配柑橘類精油使用，可以使用精油加上礦泉水或是過濾過的水稀釋，噴在床頭、枕頭、棉被等，準備就寢前也可以搭配深呼吸輔助，平時想要減壓也可以使用馬克杯裝熱水，滴入5到10滴精油，透過嗅吸的方式調整呼吸與心情。

Rosey提醒，若家中有寵物，在使用時要避開寵物，平時使用的濃度也要調低，因為寵物嗅覺很敏感，不只是精油味道，就連香水也都會刺激寵物嗅覺，家有寵物可特別留意。