女星昆凌引領瞳色時尚潮流 推QUINLIVAN新品牌搶市 10:032020/05/12 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 昆凌推出彩拋新品牌 QUINLIVAN引領瞳色時尚潮流。（ QUINLIVAN提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 昆凌推出彩拋新品牌 QUINLIVAN引領瞳色時尚潮流。（QUINLIVAN 提供） 女星昆凌繼服飾之後跨足隱形眼鏡市場，推出「QUINLIVAN」，身為品牌創辦人的她，一直有配戴彩拋片的習慣，繼而推出品牌搶攻市場。 27 第一波上市，預計先推出 6 個顏色，陸續會再推出 3 個顏色，未來也會從基礎 9 色延伸第二代、第三代的系列花紋，另外也特別提醒，配戴一般隱形眼鏡須經眼科醫師驗光配鏡取得處方箋，或經驗光人員驗光配鏡取得配鏡單，並定期接受眼科醫師追蹤檢查，本器材不得逾中文仿單建議之最長配戴時數、不得重覆配戴，於就寢前務必取下，以免感染或潰瘍，如有不適，應立即就醫。 #驗光 #顏色 #眼鏡 #市場 #醫師 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫期必備口罩護目鏡 眼鏡起霧歪斜阻救援 09:002020/05/08 生活 眼鏡蛇出沒社子島 疑遭放生 01:152020/05/08 台北基宜花 社子島眼鏡蛇亂竄大爆發 居民安全出現危機 12:422020/05/08 社會 女生看婦產科都找男醫生？原因曝光出乎意料 00:242020/05/09 生活 中市推紓困9箭！盧秀燕到市場行銷助攤商 13:532020/05/10 政治 台中中社花市引新品種 五顏六色劍蘭齊放吸睛 13:522020/05/10 生活 新聞透視》扭曲旺旺愛心 推北市當劊子手！防疫看顏色 中央大玩兩面手法 04:102020/05/11 生活新聞 南市菜市場宅配三牲四果 瞄準周邊工業區 13:042020/05/11 社會 就看你顏色對不對 04:102020/05/12 論壇廣場 防疫藏鬥爭 淪為綠營打手 04:102020/05/12 政治要聞 時尚熱門新聞 容易被睡卻不被愛的4大星座女 - 運勢 - 時尚 季芹提離婚2次！吐露和王仁甫金錢觀差異大 - 星光 - 時尚 一周正妹精選》170cm爆乳辣媽、最正空姐辣秀性感好身材 - 星光 - 時尚 長腿空姐緊身白T領口超深V「上帝視角洩春光」 - 星光 - 時尚 《夫妻的世界》最強小三韓素希「30秒運動影片」曝光超狂纖腰 - 時尚 - 時尚 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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