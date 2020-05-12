昆凌推出彩拋新品牌 QUINLIVAN引領瞳色時尚潮流。（QUINLIVAN 提供）

女星昆凌繼服飾之後跨足隱形眼鏡市場，推出「QUINLIVAN」，身為品牌創辦人的她，一直有配戴彩拋片的習慣，繼而推出品牌搶攻市場。

27 第一波上市，預計先推出 6 個顏色，陸續會再推出 3 個顏色，未來也會從基礎 9 色延伸第二代、第三代的系列花紋，另外也特別提醒，配戴一般隱形眼鏡須經眼科醫師驗光配鏡取得處方箋，或經驗光人員驗光配鏡取得配鏡單，並定期接受眼科醫師追蹤檢查，本器材不得逾中文仿單建議之最長配戴時數、不得重覆配戴，於就寢前務必取下，以免感染或潰瘍，如有不適，應立即就醫。