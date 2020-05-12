隨著夏天的腳步逼近，這幾天的氣溫都高達30度以上，女星楊謹華曬出3年前去冰島的照片消暑，美女搭美景的畫面相當賞心悅目。

楊謹華11日透過社群網站上傳2017年1月到冰島的寫真，透露當時帶了許多禦寒衣物，因為朋友說「難得去到冰島，下次再去都不知道是什麼時候了，要帶件禮服與當地自然景物拍」，雖然她挺猶豫，還是帶了禮服前往，因此留下難得的美好回憶。

準備拍攝時，楊謹華雖然覺得超冷，還是「帶著瀟灑及開心的心理狀態，帥氣的走下車」，硬是在0度低溫拍了多張美照，雖然完全素顏、自嘲被風吹得一頭亂髮，但點綴著紫羅蘭花紋的薄紗禮服，收腰設計突顯好身材，被風吹起的裙擺飄散空中，配上一片雪白美景還是顯得仙氣十足，讓天心忍不住直誇：「太美太棒了」，許茹芸也說：「很想拿外套幫妳批一下！很值得，超美」

不過，美照的背後其實有小插曲，楊謹華的頭髮被吹得亂七八糟，拍完頭還超痛，還有很多人在找新郎在哪、被誤會在拍婚紗照，而且真的太冷，她偷偷吐露：「腿部偷穿穿了兩條保暖褲」表示完全只是想留紀念，「所以還是別輕易嘗試」。