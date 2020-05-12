英國經典時裝品牌 Vivienne Westwood 在今年春夏將 18 世紀的藝術家 François Boucher 的著名油畫帶入包款設計中，以 Shepherdess 系列帶來華麗的視覺衝擊，全台僅限量7顆！

這次 Shepherdess 系列包款的設計概念要追溯 Vivienne Westwood 職業生涯在 1988 年至 1992 年的「THE PAGAN YEARS」時期，在 1990 年時 Vivienne 在時裝週發表以巴黎女子作為秋冬系列的靈感 -「Portrait 肖像」，而其中的一個設計元素就是以 18 世紀法國洛可可時期藝術家 FrançoisBoucher 在 1743 年創作的油畫《Daphnis and Chloë》圖案作為主題設計。

以 18 世紀法國洛可可時期藝術家 FrançoisBoucher 在 1743 年創作的油畫《Daphnis and Chloë》圖案作為主題設計。（圖／品牌提供）

藝術家 François Boucher 運用大膽的色彩及彎曲繁複的線條呈現出的裝飾感，充分地顯現出華麗是覺，並透過光線和彩度的對比，使著名的朗格斯愛情故事 《Daphnis and Chloe》更加的生動感人，彷彿能夠感受畫中愛神 Eros 對 Daphnis 與 Chloe 射下的愛情箭靶。

以 18 世紀法國洛可可時期藝術家 FrançoisBoucher 在 1743 年創作的油畫《Daphnis and Chloë》圖案作為主題設計。（圖／品牌提供）

因此，今年春夏 Vivienne Westwood 再度回顧美好年代，藉由數位轉印的技術將原始畫作的顏料觸感及濃郁色彩運用到包款配件上，讓牧羊少年 Daphnis 與少女 Chloe 的愛情故事穿越 18 世紀的時空來到現代，推出全台限量7顆的Shepherdess 系列斜背包！