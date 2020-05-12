不同城市的街景、大自然的景致、白天與黑夜的光影幻化、四季更迭交替…，設計師Agnès熱愛旅行，將旅程中的回憶與行跡所至的深刻感受，化為服裝作品的獨特靈魂。當蟄伏於都市叢林中太久，不妨在周末安排一趟輕旅行，明亮的陽光與開闊的藍天，讓心情清新爽朗。

agnès b. VOYAGE本季推出適合輕旅行的的尼龍後背包與托特包，皆具充裕收納空間，可放入各種行裝所需；選用輕量材質，不因肩頭負擔造成旅程中的羈絆。女裝經典Photoprints系列，包含一款巴黎計程車連帽外套，防潑水面料柔軟輕盈，可摺疊收納於所附的束口袋中，為戶外遮陽防風首選。

（圖／品牌提供）

今年春夏新推出的Jeans系列，從紗線染色、縝密車工，到不含化學合成物的脫漿洗滌，讓每個製作工序回歸原始形式。其中，彈性牛仔褲擁有舒適著裝感受，簡單搭配T恤即可彰顯個人風格，並透過穿著痕跡述說難以忘懷的旅行印記。另備有眾多帽款，為出遊造型增添休閒寫意。

（圖／品牌提供）