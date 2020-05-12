在網路上吸引超過41萬人追蹤的南韓性感網紅lloveeely，除了有出眾的外表還有迷人的身材曲線。近日，她趁著母親節帶著家人前往海岸度假，曬出一系列泳裝辣照惹得網友直呼「太性感了」。
因火辣好身材爆紅的她，經常透過IG分享生活與穿搭風格，每次只要一PO出照片便能吸引上萬人點閱，可見她的超高人氣。
而隨著天氣漸漸變熱，她也趁著母親節帶著媽媽及外婆到海邊度假，只見她穿上酒紅色比基尼，以邪惡視角將原本就修長的美腿拍得更加纖長，另外還曬出多張性感自拍讓網友看得臉紅心跳。
在網路上吸引超過41萬人追蹤的南韓性感網紅lloveeely，除了有出眾的外表還有迷人的身材曲線。近日，她趁著母親節帶著家人前往海岸度假，曬出一系列泳裝辣照惹得網友直呼「太性感了」。
因火辣好身材爆紅的她，經常透過IG分享生活與穿搭風格，每次只要一PO出照片便能吸引上萬人點閱，可見她的超高人氣。
而隨著天氣漸漸變熱，她也趁著母親節帶著媽媽及外婆到海邊度假，只見她穿上酒紅色比基尼，以邪惡視角將原本就修長的美腿拍得更加纖長，另外還曬出多張性感自拍讓網友看得臉紅心跳。
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