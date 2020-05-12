頂級超市city'super攜手台東縣政府，昨（11日）起至28日全台7店展開「台東好物展」，精選逾百項台東農產、伴手禮，看好被評為世界十大必去熱氣球景點的「台灣國際熱氣球嘉年華」今年邁入第10年，可帶動觀光商機，同步在信義店陳列拍照打卡的大型熱氣球裝置；期間單筆每滿1000元含一項台東商品，可抽10名價值9000元的熱氣球自由飛名額，及熱氣球繫留免費搭乘券等110個台東好禮。

city'super去年中秋節曾在天母店舉辦台東好物展、今年春節過後開賣外銷等級的鳳梨釋迦獲得迴響，這次台東好物展擴大為全台7店，人氣伴手禮首推有「芒果界LV」美譽的夏雪芒果，擁有金煌芒果的甜度，愛文芒果的細緻和土芒果的香氣，也是外銷等級的頂級水果；現點現做的台東原住民養生小米粽「阿粨」，採用假酸漿葉包裹小米和豬肉，蒸熟就能食用，還有吃酵母長大的關山晶鑽豬、選用台東池上米製作的米穀酥、初鹿牧場的鮮乳冰品、乳製品及零食等。

city'super原住民養生小米粽阿粨，有小米、紫米、紅藜、雞肉口味，5入特價300元至350元。（city'super提供）

疫情以來city'super觀察到消費者雖減少消費但客單拉高，整體業績微幅成長，5月陸續有勞動節連假和母親節，加上30天無本土病例、5天零確診，連續「+0」讓人潮都回籠，與Uber Eats合作外送從2月以來3倍成長、與FriDay購物合作從2月以來業績翻倍。