麻吉弟弟（周立銘）13歲和表哥黃立成等人組成嘻哈團體Machi，年紀小小就有超強的RAP實力，在當時引起不小的關注。隔了多年，他在社群平台PO出歡慶30歲生日的照片，交往約8年的女友Nicky也曝光了。

麻吉弟弟和莫允雯生日只差兩天，兩人已經好幾年一起歡慶生日，12日他透過網路秀出一群人一起慶生的照片，寫道：「今年30謝謝大家～繼續努力。」畫面中，可以看出麻吉弟弟和莫允雯人緣很好，許多親友都出席這場聚會，而麻吉弟弟和女友互動也引發網友關注，女友有著圓滾滾的雙眼和甜美笑容，小倆口互相從背後擁抱彼此，或是親暱地摟著肩膀，感情看起來非常穩定。

事實上，女友Nicky也是他的經紀人，基本上一整天都黏在一起，被問到交往多年何時要結婚？麻吉弟弟表示，「30歲面臨的時間壓力之一就是婚姻，希望這幾年事業可以順利，其實我的困擾跟現在很多人一樣，不想辦婚禮是因不夠成功，沒賺很多錢。」根據《ETtoday》報導，麻吉弟弟除了還想拚事業，小倆口對於結婚儀式沒有共識，尤其是傳統文化的禮數目前談不攏，即便提出折衷方案都沒有結果。