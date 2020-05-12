吉豚屋第八間分店開幕了！喜愛炸豬排和丼飯的人路過信義安和附近絕對不能錯過，期間限定的塔塔雞排只到6月底，想嘗鮮一定要手刀去朝聖！

日本最大連鎖豬排店「吉豚屋」於信義路開立台灣八號店「信義旗艦店」，位於台北市信義路4段263號，剛好是大安區與信義區交界，離捷運信義安和站僅有1分鐘路程，交通非常方便！

「壽喜牛雞排鍋定食」同時有炸雞排和壽喜燒風味的五花牛肉片，醬汁非常下飯。（圖／邱映慈攝影）

吉豚屋信義旗艦店瞄準此區商業大樓與住宅區林立，將以上班族及小家庭為首要族群，門口特設外帶快速取餐專區，發揮品牌快速精神，可節省上班族等餐時間，防疫期間更可加大服務更多消費者，店內保留日式風格屋簷設計及吧台服務且迎合台灣消費者歡慶聚餐需求，首度設立獨立包廂提供包廂服務！

響應防疫應援全台，吉豚屋五月將舉辦外帶主餐85折活動並推出期間新品塔塔雞排系列，喜愛日式豬排的您絕不可錯過。

期間限定的新品塔塔雞排只供應到6月底，想要嘗鮮的人快把握機會前往朝聖！（圖／邱映慈攝影）

▍活動

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★抽獎活動參加方式：

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★獎品內容 ｜ 抽出三名粉絲，每人可獲得吉豚屋200元餐點抵用券*1，使用方式以券面說明為主

★公佈時間 ｜ 2020/5/21

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。

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