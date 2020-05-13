以下4個星座的女性的情慾特別強，身為他們的另一半很「性福」！

▍1.天蠍女（10.24-11.22）

正所謂「食色性也」，在星相中本來就是生殖器官代表的天蠍對性總有一種特別的解讀，所以別看他們表面禁慾，其實骨子裡對情慾也是有著一些莫名的推崇！

要知道，天蠍的慾望很強，他們彷彿天生就是調情的高手，在性慾方面可謂是非常主動的人，因此有人稱天蠍應該是十二星座中的「最佳床伴」。他們不僅能在伴侶面前很自然的展現自己最真實的一面，對情慾的表達非常直接，對姿勢的接受程度也是十分高！不僅如此，天蠍女還是許多男性心中最難忘的「硃砂痣」，天使的面孔，魔鬼的身材，讓他們成為最受歡迎的存在！

可見天蠍女的伴侶肯定非常「性福」，畢竟他們是最會把握男人心的人，知道他們想要的感覺，也懂得讓自己享受，身體敏感又敏銳，能深深地陶醉到感官世界！

▍2.金牛女（4.20-5.20）

金牛對情慾的渴望從不明顯表露，正如他們性格那樣，即使有再大的渴望他們也會執意將其藏在心裡，然後在獨處時一個人慢慢地消化和感受！所以金牛女的情慾再深，他們也能強行進行各種抑制，不讓自己為情感所獲！

但抑制的太多，很容易物極必反，讓他們在某個臨界點就突然爆發。畢竟金牛沉迷安逸，卻不喜歡安逸的生活，所以當油鹽醬醋和家庭完全充實著自己生活時，一直沉默的金牛會用別的方式來釋放自己在生活中的苦悶！

因為束縛太多，金牛女最多只能停留在幻想的階段，即使是情慾纏身，也會因為穩定的性格而保持按兵不動的本質，於是這時就需要一個主動的人來帶領！讓一個懂得主動進攻並且深諳調情技巧的男人帶著他們體驗性愛中的各種禁區，即使作為被動者，也能完全沉迷於慾望的海洋當中！不然即使情慾再強，金牛女也只會為了各種藉口而做強忍，精神再沉迷，也讓身體保持最大清醒！

▍3.白羊女（3.21-4.19）

白羊可謂是12星座精力最強，活力最旺盛的星座。他們彷彿有著用不完的動力，因為對什麼都感到好奇，做事只有三分鐘熱度，所以嚮往著刺激的他們總是用著各種方式來發散自己的熱血，而情慾就成為了他們最傾向的一個！

畢竟行事大膽直接的白羊是不會對自己的慾望做任何隱瞞，當情之所至時，他們即使不會淪為慾望的傀儡，也會被慾望短暫的迷失雙眼！要知道，白羊是個很容易亢奮的人，因為興趣太廣，所以總是輕易地就被點燃了熱血，對許多事都有一種莫名的衝動！

可能是在情慾方面保存了一個比較自我的孩子氣，所以他們興之所至時，就會變得非常衝動，接受不了拒絕，不喜歡被動，想要用最激烈的方式來表達自己的情感，所以抒發情慾也成了最好的捷徑！

▍4.獅子女（7.23-8.22）

人如其名，獅子女擁有的不只是懾人的氣魄，還有索求無度的性慾。所以搭上了獅子女，就別想有停下來的機會，如果沒有被滿足的話，他們肯定會激發更多的需求，讓這種情慾直線上升！

和同為火象的白羊一樣，獅子女對情感的表達也是非常直接，他們學不會含蓄，想要就會主動上前，用自己的熱情和魅力來吸引你的注意，用自己身上的火苗來引燃你身上的火焰！

尤其是獅子女興奮的時候，這是他們情慾最旺盛的時間段，如果再遇上志同道合的朋友，就會讓獅子女更加盡興！畢竟他們是最容易進入狀態的人，性格豪放又直接，一旦嚐到甜頭，就會想要更多，所以當你引出他們情慾的時候，就很難再收回去了！

【本文轉載自微信官方帳號十二星座V（ID：xingzuo-8），經十二星座V授權轉載】

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