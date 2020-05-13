虎航空服員Rita（高鈺雯）五官立體、笑容甜美，在校期間就是知名的東吳正妹，突出美貌還被日本媒體譽為「千年一遇美女」，最近適逢母親節，她也應景曬出媽媽的長相，母女的高顏值再度震撼網友。

Rita10日透過社群平台PO文：「高媽媽母親節快樂，所有媽媽都辛苦了！」照片中，她穿著點綴藍色花朵的白底平口上衣，一手搭著媽媽的肩膀，高媽媽則穿著樸素，臉上幾乎沒有明顯的妝容，保養得宜的臉蛋透出清新感，超正母女檔的組合引起網友關切，直呼：「根本是姐妹啊」、「媽媽好年輕啊」、「果然是仙女基因」、「保養的真好耶完全是閨蜜」、「高媽媽也太年輕了吧！看起來才35吧！」。

除了媽媽的外表很年輕，Rita之前也有曬出親弟弟的長相，兩人都有大眼睛和挺鼻子，外型一樣亮眼出眾，甚至還被網友笑稱「比較像情侶」，而弟弟也是同為航空業，畢業於空軍軍官學校，目前在台東接受機師訓練。