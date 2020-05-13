隨著夏季到來，氣溫逐漸上升，許多人的肌膚漸漸浮現出油、毛孔粗大等問題，想要深層清潔肌膚、讓毛孔更細緻，使用泥狀面膜是個常見的方式，但如果使用方式錯誤反而容易讓肌膚受傷，甚至造成局部色素沈澱！快來看看敷泥狀面膜該注意的要點，正確使用才能帶來好膚質。

▍1.使用泥狀面膜前徹底卸妝清潔

有些人認為泥狀面膜本身就有清潔作用，使用前不需特別清潔肌膚，其實使用泥狀面膜和其他面膜一樣，使用前需要維持肌膚素淨，才能讓面膜的效果徹底發揮。

▍2.分區使用對應功效的面膜

台灣許多人都是T字油、兩頰乾的混合性膚質，泥狀面膜的優點之一就是能控制使用範圍，建議可在T字使用控油、清潔效果的泥狀面膜，兩頰則可使用保溼型泥狀面膜，若想要加強保養的地方也可增加使用量塗厚一點。

▍3.使用頻率一周至多2次

任何面膜建議都不要天天使用，尤其女生又喜歡嘗試新品，往往一周會每天替換不同種類的面膜，肌膚角質層修復往往趕不上面膜替換的速度，敷面膜反而不是在保養，而是在傷害肌膚！建議一周使用1至2次面膜即可。

▍4.別用食物自行製作面膜

網路上可能會查到用檸檬、綠豆粉、蛋白等食物來製作面膜的偏方，這些天然食材並非無菌，又未經處理，分子大不易被肌膚吸收，往往只是敷心安的而沒有實質效果。如果不小心用到有「感光成分」的蔬果敷臉，使用後又出門曬太陽，反而會造成局部色素沈澱，一定要特別注意。

▍5.使用時間不宜過長

一般建議泥狀面膜敷10分鐘就洗掉，可用常溫水把面膜稍微打溼，再畫圓按摩，可搭配拋棄式洗臉巾來清潔可更快將泥狀面膜洗乾淨。清潔後記得使用有收斂、保溼效果的保養品來收尾，才能達到最好的保養效果。

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