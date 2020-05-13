Lo-Fi house抄襲事件自4/29爆發至今，事隔13天終於在其官方YOUTUBE頻道上傳道歉影片「Lo-Fi House抄襲事件：對不起，我們做錯了」，但網友普遍不買單，甚至引來大批室內設計相關產業人士撻伐：你們讓台灣設計產業雪上加霜！

Lo-Fi house抄襲事件引爆點是4/29網友於Dcard發表一篇標題為「lofi-house抄襲pinterest」的文章，文中表示：「lofi-house的影片中，常常出現他們自己畫的畫作，其實很漂亮，但我發現，他們都是把手機擺在旁邊然後開pinterest照著畫，或者是圖片拿去一搜，都跟pinterest上面的一樣」還附上多張截圖證明，引發熱烈討論，甚至延燒到PTT的WomenTalk版也在4/30出現標題為「lofi house 畫作爭議事件」討論串，發文者也附上多張Lo-Fi house在影片中聲稱是自己作品的截圖，和實際上國外創作者的原圖比對，發現許多Lo-Fi house畫作都和Pinterest 上其他創作者的作品雷同。

Lo-Fi house執行長Timmy於4/30曾於Dcard回應致歉，但文中提到「影片中我們不想用(列)印而用手畫就是想要避免版權問題，想說至少我們是自己畫出來的」反而引發網友怒火，紛紛對這樣的版權意識表示「抄襲可恥，以為自己畫一遍就不是抄也太好笑」、「畫別人的畫不叫抄襲？這什麼概念」讓事件越演越烈。

事件延燒至5/11 Lo-Fi house終於在官方YOUTUBE頻道發佈道歉影片「Lo-Fi House抄襲事件：對不起，我們做錯了」，影片中執行長Timmy、風格師Shan、風格師Silvia、行銷負責人牙編穿上白衣素顏拍攝影片道歉，並在影片資訊欄進一步說明：「很抱歉這麼久才用影片的方式跟大家說明，謝謝這一段時間大家給予我們的建議以及指教，我們將謹記這次的經驗，不再犯相同的過錯，對不起。以免誤會，本支影片無開設任何盈利。」但網友普遍仍不買單，許多室內設計產業相關人士紛紛留言反彈，甚至表示「室內設計行業大多不喜歡你們」。

還有網友分享自己曾提醒Lo-Fi house影片用的音樂是屬於另外一個頻道，應該要註明出處，但之後Lo-Fi house仍然沒有在影片貼上音樂出處說明，另外一名網友則回覆「圖都敢用了，音樂算什麼啦」，從網友們回應可看出Lo-Fi house本次抄襲事件所引發的軒然大波，短時間應該難以重新獲得大眾的信任感。

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