住家周邊擁有良好的生活機能，不僅可滿足生活所需，對於住宅本身的價值往往也是大大加分，根據房仲進行網路調查，生活機能重要性前三名，以「便利商店」拔得第一，而「捷運站」與「量販店、大賣場、超市」則分別是位居第二與第三名。業者分析，台灣便利商店的高密度以及多元服務已與民眾的日常形成緊密的連結。

根據中信房屋調查網友票選出心中認為最重要的生活機能，並依重要性選出前三名，由888份有效問卷中統計網友最愛的生活機能，結果民眾方便的好鄰居「便利超商」獲得民眾認同是最重要且是住家附近必備的生活機能，而「捷運站」與「量販店、大賣場、超市」則分別是位居第二與第三名。

目前國內四大便利超商總店數已逾上萬間，超商多元化的便利服務深受民眾依賴，住家附近缺少便利超商，可能真的會很「不便利」。

中信房屋研展室副理張漢超指出，超商展店前都會進行商圈調查，評估來客數和營運成本是否合乎效益，換言之，如果居家周邊超商密集度較高，那麼也間接反映人流與環境發展相對較為成熟，因此的確有不少民眾在看屋前會先瞭解附近有無超商，並以此作為購屋的考量。

民眾喜好第二名的友鄰設施是「捷運站」，對於已有捷運的都會地區來說，捷運系統提供了便利而且快速的交通方式。張漢超指出，一般民眾願意至捷運站搭車的步行時間大約是10分鐘以內，換算距離約是500～700公尺，如果住家與捷運站的距離時間滿足以上條件，那麼利用捷運通勤時才是真正的方便。

至於第三名的「量販店、大賣場、超市」則是民眾考量平日採購所需，而且量販店、大賣場、超市也經常與消費娛樂等消費型態結合，遇到促銷期更能夠省下荷包，可說是與民眾最貼近的多角化經營典範。

張漢超表示，友鄰及嫌惡設施通常是民眾在置產前會先觀察的指標，因為外在環境容易察覺，只要周邊的街道巷弄走一回，就可大致瞭解基本的環境狀況。事實上，民眾考量友鄰生活機能比起嫌惡設施還更重要，因為如果住家周邊機能不符合需求，那麼即使附近沒有嫌惡設施，民眾多半也不見得買單。