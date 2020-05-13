由李銘順、柯叔元、游安順、薛仕凌、苗可麗、孟耿如等人主演，HBO Asia、myVideo共同推出，大慕影藝製作的原創影集《做工的人》，講述工地的故事及渴望有更好生活的小人物，引發觀眾的共鳴，登上Google台灣熱門搜尋排行當日第三名。然而，隨著劇情的討論度越來越高，游安順身上穿的衣服竟意外掀起搶購。

游安順飾演板模工昌哥，在劇中穿上一件印有「老婆永遠是對的」白T，沒想到吸引許多人妻觀眾們注意，有感於分手、離婚的新聞層出不窮，紛紛想「力保婚姻」，笑說：「我要買給老公穿！」

在 Instagram 查看這則貼文 做工的人WORKERS（@workers.official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 11 日 下午 9:05 張貼

除了保婚姻的衣服，劇中還有一隻鱷魚成亮點，這隻鱷魚是李銘順、游安順、薛仕凌在工地裡偷養的，與鱷魚「接觸」最多的游安順超有感，他坦言抓鱷魚的時候其實滿緊張的，直呼：「牠會怕，我也會怕！」更有網友看著一路抱著鱷魚對戲的游安順，笑問「跪求順哥陰影面積？」李銘順更沒料到這輩子竟會跟鱷魚對戲，他不改風趣本性說道：「但沒關係，劇中抓鱷魚的人不是我，是順哥，哈哈哈。」