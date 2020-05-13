日本上市即造成轟動，更被日本媒體讚譽為「夏季最強T恤」，全新UNIQLO U AIRism棉質寬版圓領 T恤強勢登場！根據台灣男生夏天不穿內衣的穿搭習慣，首次把AIRism材質與棉質結合，超涼感、速排汗、去異味特性讓你一件就GO，台灣一上市也持續霸占熱銷排行榜，3大神力特點搭配IG紅人4大風格穿搭術，夏日最吸睛焦點就是你！

1. 法式設計美學：Christophe Lemaire率領巴黎工作室設計出這件UNIQLO U AIRism棉質寬版圓領 T恤，獨特寬版五分袖與繭型剪裁，體現時下最流行的Oversize風格，中性風格男女都可穿，除了基本黑白棕外，更有霧粉紫、深夜藍共6種顏色選擇，讓網友直呼想包色購買。

IG紅人都在穿的UNIQLO寬版圓領T恤來了！夢幻結合柔軟棉質與AIRism涼感材質。（圖／品牌提供）

2. 舒適機能材質：衣服表面為高級棉紗，內裡的AIRism加上日本高科技「Cupra纖維」，能有效減輕流汗時產生的悶熱感，抗菌防臭，讓肌膚每一天都在舒適圈。

3. 親民價好入手：一件只要590元的親民價格，就能同時擁有棉質T恤的高百搭度與AIRism涼感舒適性，這個夏天買它準沒錯。

風格1：潮流街拍，百搭完美呈現潮酷風格

潮流街拍最重要的就是風格的多變性，UNIQLO U AIRism棉質寬版圓領T恤完美演繹甚麼叫做百搭。男生可以搭配EZY 寬版束口工作褲，打造帥氣工裝風格，女生可以捲起來凸顯身材，搭配牛仔外套繫在腰間，打造如同超模般的高挑比例。

IG紅人都在穿的UNIQLO寬版圓領T恤來了！夢幻結合柔軟棉質與AIRism涼感材質。（圖／品牌提供）

風格2：平實簡約，質感素淨呈現文青風格

UNIQLO U AIRism棉質寬版圓領T恤紮實版型，凸顯個人的獨特氣質。男生搭配EZY九分褲，加上帽子等單品點綴清爽造型，女生如果個子比較嬌小，可以把T恤紮進棉麻短褲裡，提升腿部比例，打造自然清新風格。

IG紅人都在穿的UNIQLO寬版圓領T恤來了！夢幻結合柔軟棉質與AIRism涼感材質。（圖／品牌提供）

風格3：生活日常，輕盈舒適呈現居家風格

後疫情時代，人們待在家的時間變長了，UNIQLO U AIRism棉質寬版圓領T恤讓你不僅舒適，短距離出門也體面不需換裝。男生搭配夏日必備的工作短褲，讓在家休憩時光更輕鬆，女生搭配水洗設計褲裙，輕盈材質讓你在家方便活動，又顯時尚。

IG紅人都在穿的UNIQLO寬版圓領T恤來了！夢幻結合柔軟棉質與AIRism涼感材質。（圖／品牌提供）

風格4：戶外踏青，有型俐落呈現健康風格

近期人們戶外踏青的時間變多，一般T恤好看但容易悶熱不舒適，UNIQLO U AIRism棉質寬版圓領T恤吸汗透氣，24小時的清爽感讓你面對夏天也不怕！男生搭配經典卡其短褲，讓雙腿透透氣，女生搭配EZY九分褲，前後左右都能伸展的材質，兼具舒適又能保持自我風格態度。