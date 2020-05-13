來自日本的流行時尚服飾品牌GU與風靡全球的「Pokémon」首次攜手合作推出聯名系列商品，在日港兩地開賣後隨即造成熱賣，多款商品甚至已經完售，可見Pokémon的魅力銳不可擋！靈感取自著名寶可夢訓練家小智的故事情節，GU以「I Choose You!」為主題，特別精選了39款精靈寶可夢角色，分別出現在48款男裝、女裝、童裝及家居服上，讓玩家們可以盡情擁抱自己喜愛的精靈寶可夢。豐富可愛且富有設計感的Pokémon聯名系列，將在5月15日於GU台灣網路商店搶先開賣，5月22日於全台GU店舖正式開賣，讓大家不用出國就能買的到！

GU首次與風靡全球的「Pokémon」攜手合作推出聯名系列商品，該系列4月份已於日本及香港全面上市。盤點日本與香港的熱銷排行中，以豐富款式的設計T恤及家居服兩大系列最受消費者喜愛。受到整體環境影響，由於外出頻率相對減少，日本偏愛舒適又富有造型的成套家居服系列；香港則是以結合多款經典人氣寶可夢精靈角色的設計T恤類為熱銷排行榜第一名，其中「Hide and Seek」的設計，讓精靈寶可夢躲藏在口袋裡往外偷看或是隨意出現在袖子上，其趣味巧妙的設計成為最受消費者青睞的單品。本次「GUxPokémon」聯名系列更推出多款人氣角色配件類商品，包含托特包、證件套等，皆將於5月15日在網路商店獨家開賣。

GU與風靡全球的「Pokémon」首次攜手合作推出聯名系列。（圖／品牌提供）

本次男女裝T恤系列以精靈寶可夢初代圖鑑上的精靈編號為設計主題，編號搭配上經典角色，簡約質感的風格設計配上方便外出的牛仔褲，簡單輕鬆就能時尚有型。

GU與風靡全球的「Pokémon」首次攜手合作推出聯名系列。（圖／品牌提供）

女裝T恤以漫畫中經典的影子色塊，呈現最受到女性喜愛的寶可夢精靈「皮卡丘」，寬袖剪裁設計搭配上亮眼的桃紅底色，展現滿滿的熱情青春活力！男裝T恤則使用熱門角色耿鬼的黑紫經典配色，不同於大眾以往印象中的動漫聯名系列，GU將各個角色以不同的方式巧妙融合在設計中，讓時尚中更顯童趣！

GU與風靡全球的「Pokémon」首次攜手合作推出聯名系列。（圖／品牌提供）

GU與風靡全球的「Pokémon」首次攜手合作推出聯名系列。（圖／品牌提供）

家居服系列更是日本及香港秒殺的熱門品項，全系列以「Sleep」為靈感，使用各種不同表情的寶可夢精靈滿版呈現，耐看的配色更是讓所有人都愛不釋手。

GU與風靡全球的「Pokémon」首次攜手合作推出聯名系列。（圖／品牌提供）

女裝家居服設計上包含了擁有催眠能力的經典角色「夢幻」、「胖丁」等可愛的角色，只要仔細觀察家居服上的圖案，就會發現更多不一樣的設計小巧思！男裝家居服則是以「卡比獸」的款式最受到歡迎，其可愛俏皮的模樣搭配上經典的藍綠配色，即便是家居服也能讓日常生活增添更多不同的趣味。