談到男人看不懂的穿搭，每次「涼鞋配襪子」一定會上榜，但是PUMA發佈蔡依林最新涼鞋穿搭就是搭配白色長襪，看起來卻合理到不行，只能說天后穿什麼單品都撐得起來！

過去在PTT、Dcard只要聊到直男看不懂的流行、男人看不懂的穿搭，長襪搭涼鞋一定會上榜，Dailyview網路溫度計也曾發起「男人眼中女性最NG的十種打扮」，涼鞋配襪子就在榜上第9名。但天后蔡依林在PUMA最新形象照中腳踩最新PUMA Future Rider Sandal輕厚底涼鞋，搭配延伸至小腿肚的超夯運動中筒襪，卻看起來超時尚，而且整體搭配超顯腿長！

蔡依林在最新PUMA形象照中秀出超修長視覺完美比例。（圖／品牌提供）

流行天后蔡依林在PUMA最新釋出的形象大片中開心大玩夏日狂歡派對，為連日來的高溫注入清涼消暑活力，Jolin 身穿螢光平口背心與白色短裙，盡情徜徉在童趣繽紛塗鴉世界，俏皮演繹夏日涼鞋玩色新主張，時而拿起水槍偷襲，時而在躺椅上享受盛夏陽光，大玩童心青春無敵。涼鞋的厚底拉長腿部線條更顯腿長，展現蔡依林超修長視覺完美比例！

蔡依林在PUMA最新釋出的形象大片中開心大玩夏日狂歡派對。（圖／品牌提供）

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