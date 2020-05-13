大陸「網路劇女王」張予曦因《親愛的，公主病》走紅，他常在網路上分享自己的美容瘦身方式，最近在自己的小紅書帳號分享自己保持40公斤的秘訣就是「懶人呼吸減肥法」，持續一個月有機會減掉10公斤以上！

張予曦笑稱知道有許多人不想運動又想變美，因此要教大家一個「懶人呼吸減肥法」，不但隨時隨地都可以做，又不需要工具，只需要一面牆就有助於練出馬甲線、A4腰！

在 Instagram 查看這則貼文 张予曦 yci（@yciyciyci）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 29 日 上午 2:21 張貼

做之前先找到一面牆，左腿向前伸，右腳跟靠著牆，慢慢的向下蹲，後背盡量貼近牆，但不要靠著牆，手往上慢慢抬起並同時吸氣3秒，手在頭頂稍作停留後，再用力的吐氣7秒並同時把手慢慢放下。張予曦每天吃飯後會做10分鐘，他分享只要堅持一個月，並搭配飲食控制，不要大魚大肉，一個月後就能隱約看到馬甲線，他甚至曾聽過有人用這個方法一個月瘦了10公斤以上！

張予曦分享的「懶人呼吸減肥法」只需要一面牆就可以做，不需另外準備器材。（圖／小紅書@張予曦）

分享最後他特別提醒「春天不減肥，夏天徒傷悲」，想要在夏天曬出好身材，今天就開始試試看這個「懶人呼吸減肥法」吧！

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