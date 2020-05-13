疫情衝擊街邊店面生意，租金行情也呈現衰退泰勢，但仍有個案租金創高價，根據最新實價登錄顯示，位於信義區捷運永春站旁角間店面，今年3月新的實價租金為25萬元，單坪租金也調漲近萬元，租金單價創下永春商圈的新高，房仲業者分析，該店面位於忠孝東路正捷運站旁，地點較佳且能夠吸納人潮的金店面，仍見到有調漲租金的個別現象。

根據最新公告的實價資料顯示，忠孝東路五段上靠近永春捷運站的2號出口旁，有間公寓一樓的角間店面，近期有新的實價租金行情產生，原本2013年底月租22萬元，今年3月新的實價租金為25萬元，單坪租金也從8549元調漲至9715元，租金單價創下永春商圈的新高，成為區域內的實價新店王。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，受到整體觀光不振，加上疫情與民眾減少上街等因素衝擊，沿街店面的店家生計收到影響，連帶店面空置率與租金多呈現衰退，包括永春捷運站周邊仍見到有些店面空置待租，不過地點較佳且能夠吸納人潮的金店面，仍見到有調漲租金的個別現象。

此次揭露的實價租金行情，位於捷運永春站2號出口旁的角間店面，原先由連鎖義大利麵業者承租，不過目前該業者已經遷點到鄰近的松德路上，業者推判遷點後，雖然人潮可能不若忠孝東路正捷運站旁熱絡，但店家已經營多年且培養不少的固定客戶群，即使人潮變少但遷點後省下的租金，反而可減輕許多經營壓力。

不過人潮熱絡的店面也不會太沉寂太久，今年3月該店面就有實價租金月租25萬元，高於2013年底的22萬元，月租金單價從每坪8549元增加到9715元，租金單價行情直逼忠孝市府商圈的沿街店面，以承租原金礦咖啡的韓式烤肉店為例，實價租金約80萬元，單坪租金約8456元。