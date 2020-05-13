54歲香港男神郭富城(Aaron)近日舉行線上慈善演唱會，來為遭受COVID-19（新冠肺炎）影響而失業的舞者和電影幕後人員募款，他在高溫又唱又跳1個多小時，以完美演出展現驚人體力，「天王嫂」方媛也帶著女兒 Chantelle 到場支持，一家三口合體的場面超溫馨。

郭富城和網紅出身的方媛目前結婚邁入3年，從生活近況可看出兩人感情依舊甜蜜蜜，但關於天王與舊愛熊黛林的過去，還是時不時會被拿出來討論，他與熊黛林因拍MV擦出火花，在一起長達7年，最終卻因婚姻觀不合而分手。

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兩人分手當年，郭富城曾以「鞋」比喻戀情而挨轟不尊重女方，他表示「一雙鞋不合腳時就會想換一雙舒服的鞋。我們每日都要走路，就好像身邊伴侶，應該要找對合適的，硬撐著穿只會流血，感情世界也是一樣。」但分手不到2年卻一改過去的低調作風，大方認愛方媛並結婚。

（圖／摘自微博@方媛Moka）

據悉，郭富城想婚的最大關鍵在於「對的時機」，他曾表示自己是「工作第一感情第二」，因此不到50歲不會結婚，恰巧他在2015年底認愛方媛，隔年終於憑《踏雪尋梅》獲得香港電影金像獎的年度最佳男主角，夢想實現之後他才考慮定下來，並完成母親心願在51歲那年結婚生子。只能說來得早不如來得巧，時機對了才能造就一段完整的婚姻。

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