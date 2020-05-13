香港百變天后鄭秀文(Sammi Cheng)長相精緻身材姣好，今年47歲的她保養得宜，不僅皮膚超好還有著健美線條，絲毫看不出歲月的痕跡，近日她特別在IG上公開自己最愛的「夏天我最愛的街坊裝」，竟意外讓黑色內衣外露，讓人看了好害羞。
照片中，可看出鄭秀文的膚質無瑕又白皙，這天她沒有畫眉毛，僅配上一個紅唇跟眼線，穿上經典又百搭的小可愛、牛仔熱褲，最後戴上鴨舌帽瞬間化身女大生，除了胸前透出的黑bra超明顯，連S型水蛇腰都被看光，令人看了鼻血狂噴，照片一發出立刻引發暴動，她更俏皮寫下：「夏天最舒服的衣著。白色小背心，永恆不變的喜愛。」
鄭秀文向來以仙女形象深植人心，縱使早已成為人妻依舊氣質滿分，整體散發青春美少女的活力感，粉絲們看了美照紛紛留言狂讚：「小背心都能穿的如此好看，不愧是你sammi姐姐！」、「大概體脂率只有10吧」、「人瘦穿什麼都好看」。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。