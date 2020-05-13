日本女孩夏日瘋搶的「曼秀雷敦SUNPLAY柔光美肌防曬乳液」終於上市了，不能出國，在台灣也可以買得到！

專為喜愛戶外活動的愛美女孩量身訂做的「曼秀雷敦SUNPLAY柔光美肌防曬乳液」，1瓶滿足「防曬」及「美肌飾底」2大願望，夢幻的晴空藍色調質地X獨特細微光感微粒，一抹掃除蠟黃暗沉，讓肌膚散發出透亮素肌，立即擁有輕柔透明感的白皙美肌，加上SPF50+、PA++++、極效耐水耐汗的最高規格防護力，不論是上山、下海，一整天都能展現不畏豔陽的裸光白皙肌！

獨特晴空藍色調並添加細微光感微粒，有效提亮暗沉、蠟黃膚色，呈現輕透勻亮的白皙素肌。（圖／邱映慈攝影）

「曼秀雷敦SUNPLAY柔光美肌防曬乳液」不僅擁有高防曬係數、高耐水、高耐汗的特性，更加上獨家「晴空藍色調」，不論是臉上的蠟黃、瑕疵或是手肘、膝蓋的暗沉、膚色不均都能瞬間修飾；革命性「細微光感微粒」能360度反射光線，像是自帶光圈般，讓肌膚在陽光下不僅防曬更閃耀著輕透勻亮的透明素肌，夏日穿著細肩帶、短裙也能自信露出白皙美肌；除此之外，添加三重維他命C、E、B5及玻尿酸鈉、甘草酸鉀，有舒緩曬後造成的肌膚乾燥及不適，臉部、全身均可以安心使用，難怪日本女孩夏季出遊總是人手一瓶！今年盛夏就讓「曼秀雷敦SUNPLAY柔光美肌防曬乳液」成為你艷陽下依然白皙透亮的專屬小心機！

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★抽獎活動參加方式：

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看「SUNPLAY柔光美肌防曬乳液」有超高防曬係數SPF50+、PA++++，獨特「晴空藍色調」有效提亮暗沉、蠟黃膚色！

★獎品內容 ｜ 抽出三名粉絲，每人可獲得曼秀雷敦SUNPLAY柔光美肌防曬乳液*1

★公佈時間 ｜ 2020/5/21

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。

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