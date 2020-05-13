現今人們的生活習慣有所改變，因而開始掀起了「宅經濟」風潮，越來越多人在家中就能完成一日所需，例如外送平台的一鍵外送、線上購物24H到貨服務、居家運動鍛鍊維持身材、視訊會議遠距討論工作細節等……甚至連野餐也能在家中進行了！你知道嗎？野餐的起源眾說紛紜，其中一個便是歐洲貴族在室內的盛會，就讓詩莊堡STRONGBOW帶領我們體驗居家野餐趣味吧！

翻開詩莊堡居家野餐指南第一章「打造野餐小天地」，營造專屬愜意氛圍。針對家中最喜愛的區域花一點小心思，陳設上作一點別出心裁的改變，就可以輕而易舉地擁有野餐的氛圍。拿出收藏在櫃中許久未使用的野餐籃及野餐墊準備來場自在的室內野餐吧！除了野餐籃與野餐墊外，不妨挑選家中一盆你最喜愛的植栽擺放在喜愛的空間，讓整體生氣蓬勃。可以點上宜人香氛的蠟燭，再挑選好自己喜歡的小零食，營造專屬於自己的愜意野餐氛圍。

第二章「選擇詩莊堡」，開「蘋」輕鬆享受天然蘋果的香甜，金黃蘋果酒使你在家就能擁抱自然，輕鬆體驗戶外野餐氛圍，微醺舉杯暢所欲言，享受野餐般的自在暢談及愉快適意，達到真正的放鬆休憩。金黃蘋果風味每一口都是真實蘋果，讓人忍不住一口接一口，一起與詩莊堡中親近自然，享受讓人身心舒暢的綠意氛圍吧！

只需要一些小道具，就能營造愜意野餐氛圍。（圖／品牌提供）

最三章「挑選自己喜愛的玻璃杯」，搭配1/3的冰塊，一個小舉動，即刻享受天然的蘋果酒。倒入帶有金黃色澤的詩莊堡金黃蘋果酒時，氣泡與果香瞬間釋放，宛若陽光般溫暖色澤的酒體與氣泡在杯中舞動，淡淡清香撲鼻而來，蘋果的酸與甜帶出不同層次的感受，詩莊堡與冰塊的搭配使其口感更加清爽。慢慢啜飲，感受蘋果的清甜在嘴裡縈繞、氣泡於舌間跳躍。簡單一步驟，為簡單的居家日子注入儀式感，生活就該擁有講究不將就的精神，打造「蘋」味好生活！

※中時電子報提醒您：未滿18歲不得飲酒。酒後不開車，安全有保障。喝酒過量，有礙健康！

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