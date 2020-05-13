女裝家居服設計上，包含了經典角色「夢幻」、「胖丁」等可愛角色。（GU提供）

GU X Pokémon帆布托特包，290元。（GU提供）

GU X Pokémon首次攜手合作推出聯名系列商品，日前在日本、香港開賣後隨即造成熱賣，多款商品已經完售。本回聯名靈感取自寶可夢訓練家小智的故事情節，GU以「I Choose You！」為主題，精選了39款精靈寶可夢角色，分別出現在48款男裝、女裝、童裝及家居服上，讓玩家們可以盡情擁抱自己喜愛的精靈寶可夢。

GU X Pokémon聯名系列，將在5月15日於GU台灣網路商店搶先開賣，5月22日於全台GU店舖正式開賣。

由於疫情造成外出頻率相對減少，日本偏愛舒適又富有造型的成套家居服系列；香港則是以結合多款寶可夢角色的設計T恤類，為熱銷第一名，其中「Hide and Seek」的設計，讓寶可夢躲藏在口袋裡往外偷看，或是隨意出現在袖子上，其趣味巧妙的設計，成為最受消費者青睞的單品。本次「GUxPokémon」聯名系列更推出多款人氣角色配件類商品，包含托特包、證件套等，皆將於5月15日在網路商店獨家開賣。

5月15日至5月18日期間適逢GU網路商店周年慶，也加碼推出單筆消費滿1200元，可獲得KOSÉ高效防曬隔離凝露。