天氣轉熱就是入手空調的季節，美的家電今年推出了全新美的BreezeleSS+無風感空調，主打「有涼感、無風感」的全新空調體驗，其擁有2片導風板上7928個微孔，結合仿高爾夫球表面凹槽的曲面設計，可以柔化氣流、消除風吹的不適，亦能達到降低室溫的效果，搭配360度環繞氣流技術、3面出風口，再透過AI高速控頻啟動技術，以及70mm寬的超廣角出風口和大直徑的高速風扇運轉，即可於40秒內迅速達到希望的舒適溫度。

美的全新BreezeleSS+無風感空調，「有涼感、無風感」再也不怕冷氣病。（美的家電提供）

美的家電也了解，現今消費者在購買家電上也相當重視外觀，因此此次在設計上就採用了Ｓ型柔美曲線、3D光感曲面、極地雪白外觀的3大元素，雙重水平導流板可選擇最適度的氣流運動模式，在各種情況下也可滿足不同家庭成員的喜好需求，全新的風管設計也讓氣流順暢，運行時噪音可降至最低21dB，而iECO模式更達到國家標準的第一級能效，享受真正無風靜音的舒適涼感環境生活。