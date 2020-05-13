在這灰暗的2020年，時尚界終於為大家帶來的色彩的衝擊，MOSCHINO今年春夏特別帶來了「畢卡索的異想世界」，從畢卡索的立體主義時期，一直延伸至變型時期，及後期的戰爭與和平時期，把大量的作品，演變成一個個充滿大膽色塊與筆觸的造型包款，也為春夏再度帶來不一樣的驚喜。

MOSCHINO 調色盤手拿包，2萬7800元。（MOSCHINO提供）

藝術與時尚一直密不可分，而此次Jeremy Scott就特別把兩者「玩」美融合，不僅帶著藝術的美感，更將畢卡索的作品，融入濃郁的巴塞隆納藝術中，如同其對於本季的註解「繆斯賦予藝術家靈感，藝術家則將其賦予世界」，向畢卡索立體主義時期的作品致敬之餘，更將藝術與時尚以更貼近人們的方式呈現。

MOSCHINO 輪廓線條肩背包，3萬8800元。（MOSCHINO提供）

Jeremy Scott在本季就把畢卡索的經典作品如《吉他》、《和平鴿》等，以立體、大膽及鮮艷的方式在時尚包款上重現，還有像顏料盤手拿包、油漆桶水桶包等，都是象徵著畢卡索的特色與作品，打造出本季玩味甚濃的全新系列包款，也實現傳遞「時尚即為藝術」的訊息。