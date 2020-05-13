環保意識抬頭，大家都致力實現永續地球的願望，不少品牌都紛紛投入資源發展環保計劃，像瑞士咖啡品牌Nespresso就長期致力於開創企業社會共享價值，從咖啡產地、製程到使用後咖啡膠囊回收後再生，希望串起永續循環價值鏈，展現永續行動對環境的正向影響，而17日起將響應國際回收日，擴張啟動免郵資全台i郵箱24小時回收膠囊服務。

即日起凡於網路或電話訂購的Nespresso消費者，將可透過加購1元的Nespresso專用回收袋 ，獲得一組「i郵箱專屬郵件號碼」，免付郵資將回收膠囊送至Nespresso回收廠，輕鬆完成回收。（Nespresso提供）

Nespresso從2015年起在台灣就施行在地化回收服務，5年來至今已擴展到全台達2000個回收據點，大幅提升消費者回收便利性，同時透過回收咖啡渣農業應用及再生鋁製品利用，將每一顆膠囊回收的成果真實地展現在消費者面前，而自2019年起就與郵局合作，以「收件人繳納郵費」的方式，由Nespresso代付郵資，消費者即可免付費，臨櫃輕鬆交寄回收膠囊。

Nespresso將回收鋁殼再製為不同的膠囊再生用品，會員只要完成任務並集滿指定點數，即有機會獲得專屬精品「膠囊再生鋁製筆記本」。（Nespresso提供）

到了今年更透過郵局「i郵箱」服務的加乘，除了將回收據點擴及捷運站、火車站、購物中心等生活區域外，24小時自動列印託運單，無須與人接觸即可託運寄出，也讓膠囊回收便利又安心，即日起凡於網路或電話訂購的Nespresso消費者，將可透過加購1元的Nespresso專用回收袋 ，獲得一組「i郵箱專屬郵件號碼」，免付郵資將回收膠囊送至Nespresso回收廠，輕鬆完成回收。