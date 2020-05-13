APIVITA 希臘高山茶保濕噴霧100ml，450元。（APIVITA 提供）

APIVITA 高山茶活膚沐浴露500ml，660元。（APIVITA 提供）

頂級保養找來名人代言助陣買氣，希臘美妝APIVITA找來名人莫莉擔綱「希臘高山茶保濕噴霧」形象代言人，展現社群魅力。

社群寵兒莫莉擔綱台灣形象代言人，展現對自然的熱情與魅力，更與希臘高山茶系列有著緊密連結， 她也在個人IG上大方分享成為代言人的幕後故事，她說，去年去希臘旅遊，就帶了品牌送的公關品試用，包括面膜、髮膜、高山茶保濕噴霧，從此一試成主顧，而且分享後櫃上賣到缺貨，缺貨半年以上， 每次補貨都秒殺，她也從愛用者晉升為代言人。

希臘美妝品牌APIVITA希臘高山茶系列，創作靈感來自浪漫希臘神話的「奧林帕斯山」，「奧林帕斯山」意旨「光的來源」，被認為是最靠近天堂也是集結眾神的聖地，品牌在充足的陽光與豐富營養的土壤中孕育而生，散發清新草本氣息，「希臘高山茶系列」也成為品牌經典暢銷系列，保濕噴霧在台上市後立即缺貨，更創下單月狂銷千瓶紀錄。