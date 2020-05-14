疫情期間出門幾乎都要戴著口罩，但有些人為了想讓氣色看起來比較好，還是會畫一點淡妝出門，每次口罩一脫下看到臉上脫妝浮粉、口罩上沾滿化妝品就覺得新好累！張韶涵特別在個人社群帳號分享夏日快速補妝法，如果常常戴口罩又需要補妝的人一定要學！

▍1.使用乳液

張韶涵分享第一步要先做保溼，因為他屬於乾性肌膚，所以補妝前還會在做一次保溼，只要使用含有油脂的保養品，他以乳液作為示範，取適量在手掌搓開後，用兩個掌心包覆按壓全臉。

▍2.吸油面紙

為何剛補了乳液又要吸油？張韶涵分享因為補妝時臉上不能有太多油脂，後續如果補粉狀的化妝品容易變得太厚重，所以在保溼後就可以吸掉多餘的、沒被肌膚吸收的油脂，後續上粉才能上得輕薄。

張韶涵會先用手掌把少量乳液按壓到臉上，接著使用吸油面紙吸掉沒被吸收的多餘油脂。（圖／小紅書@張韶涵）

▍3.局部遮瑕

想要呈現彷彿「素顏皮膚就很好」的狀態，張韶涵傳授可以局部在重點區域上遮瑕就可以了，像他會在臉上的血管和凹陷處上亮色的遮瑕，鼻子泛紅的地方也會使用遮瑕修飾，重點是讓臉看起來有「整體性」，不要有不均勻的顏色和多餘的線條感。

▍4.蜜粉定妝

遮瑕後張韶涵會使用蜜粉定妝，會用粉撲以按壓的方式上蜜粉，每個按壓的地方都停留固定一下，慢慢按壓讓蜜粉切實和肌膚貼合，他特別提醒化妝時不能拉扯肌膚，不但會影響妝感還會造成細紋。

張韶涵平時很少全臉上粉底液，通常局部使用遮瑕，再用蜜粉定妝，可打造彷彿素顏皮膚就很好的狀態。（圖／小紅書@張韶涵）

以上是張韶涵分享的補妝步驟，如果想要讓氣色更好，他還會另外使用膏狀腮紅和護唇膏，他分享自己出門使用的護唇膏都會選擇不油的護唇膏，只要有適度的滋潤感就好，不然後續的唇膏妝感會被影響，霧面唇膏都會被混合成光澤唇膏，習慣使用腮紅和唇膏的人可繼續完成這兩個步驟。

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