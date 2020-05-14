資工彌（余函彌）就讀台大時，由於外型出眾、身材高挑，被網友選為台大五姬之一，現為運動服飾品牌老闆娘的她，積極設計運動結合時尚的美衣，最近更是穿了一件大露背的運動服，讓人看得目不轉睛。

資工彌11日表示去了朋友的建案，「台中太好住！社區裡有高爾夫球區，等我高爾夫球裝出了再去玩。」照片中，她頂著俏麗短髮，對鏡頭回眸一笑，身穿黑色的緊身服，背後深V到腰部，只有五條細線纏繞，露出大面積的無瑕美背，有網友提醒：「這樣的高球裝，小心囇傷」資工彌趕緊解釋：「這不是，這打拳健身。」讓該名網友再度開眼界：「這個打拳健身裝扮，太美了！」

資工彌曾透露自己從不愛運動、變成經常上健身房的女生，但她發現市面上的運動服裝都不符合她的需求，決定開發自己的運動服飾品牌，打造時尚又有機能感的時髦運動服，像是大露背、褲頭/胸口開洞等，讓每件簡單的運動服多了設計感，營造出健康的美式性感風，誰說運動就不能穿美美呢？

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