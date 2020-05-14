女生們，注意以下5個星座和血型的搭配，這些男人碰不得啊！

▍1.B型血的巨蟹座男人

B型血巨蟹座的男人不一定長的多帥多有氣質，總是一副憨憨的樣子。他們有個長項，就是超級溫柔，心思細膩的他們知道總是知道女生們最需要什麼，很多女生就是漸漸因為他們的溫柔細膩而不知不覺的陷了進去，但他們其實對任何女生都很溫柔，不管你是他鄰居小妹還是辦公室的同事，這只是他的形象工程而已。B巨蟹的內心實質上是屬於自卑和自負混合體的花痴型，是情緒化和不安定的，並不是外表上那麼好好先生的樣子。

作為他的女友和他的女性朋友的待遇差異是很大的，前者是你在需要的時候永遠見不到他的人影，後者則是隨便一個電話CALL之即來。所以，對於B巨蟹男，女生們千萬要保持冷靜的頭腦，告誡自己和他維持在普通朋友的界限，因為他的溫柔只停留在這個階段而已。

▍2.A型血的天秤座男人

A型血的天秤座男人也是屬於最擅長扮豬吃老虎的類型，他們看上去很老實很乖​​巧的樣子，有時候甚至是有些木訥的，連對女生示愛都會是一副純純的很靦腆的表情，女生們總是因為這樣的老實，而不設防。但A天秤男人在追求一個女生的時候，是A型血男人的堅定的死纏爛打式，不達目的不會罷休，非常有韌性哦。

不過，把女生追到手以後，天秤座那個搖擺的天性就開始出來了，而且，因為A型血內斂的關係，這種搖擺只會在他的內心不斷的發生，並不會讓女生有所察覺。也許，他表面上還是對你關懷的無微不至，其實心裡早已產生很多的疑問和不滿，直到突然有一天，當女生已經習慣了他們的愛，當真一切會這樣進行下去的時候，他們要么突然不告而別，沒有任何的理由和解釋，或者突然要求分手，把為時已久的不滿全部發洩出來，極端打擊對方的自信心。

▍3.B型血的射手座男人

B型血的射手座男人很有魅力，氣質瀟灑又會甜言蜜語，總是很容易就會吸引到女生們的喜歡。他對於愛情是跟著感覺走的，喜歡一個人了，不會考慮太多，就開始狂熱的追求。他愛你的時候，就像盯著美麗花朵的小蜜蜂，趕也趕不走，可是熱情往往來的快去的也快。

當你真的和他進入戀愛階段了，他的熱情就會漸漸的退去，那個火熱又甜蜜的情人不見了，取而代之的是對你挑剔東挑剔西的男人，只有新的目標新的愛人才能夠讓他重燃激情。這樣的變化，對於當事者的女生來說，感覺簡直是從天堂掉入地獄，冰火兩重天啊，所以如果你沒有一定的心臟承受能力，做好跳蹦極的思想準備，請離B射手男人遠點吧。

▍4.B型血的天蠍座男人

B型血的天蠍座男人很性感很有男人味，他們也是屬於熱情來去比較快的一種類型，很難長期專一的愛一個人。可是他的佔有欲又很強，如果你們曾經是戀人，即使他現在有了女朋友，你有了男朋友，他還是想從各個方面來控制你，讓你忘不了他。

一有機會他就會來挑逗你，跟你懷念一下過去，抒發一下對你的思念(天知道是真的還是假的)，實際就是希望你的心還是能屬於他。他是能夠洞悉女人心的，了解你的軟肋和需要在哪裡。所以，如果他談過N任女友，可能這N個女友的心到最後都被他掌控，但沒有一個人可以得到他的全部。

▍5.AB型血的雙魚座男人

AB型的雙魚座男人溫柔、細膩、浪漫，又有吸引人的一點孩子氣，如果他愛上你，會是世界上最周到體貼的情人，很難不讓你心動。雙魚座是矛盾的，AB型血更加重了這種矛盾。他們是多情的，愛自欺和欺人的，可以讓他們出軌的原因實在是太多了，關鍵是他真的不知道自己究竟要的是什麼。

當然，他對每一個女人都是在認真的愛的，雖然聽上去有點分裂和白目，卻是實情。要他放棄任何一個和你專一的相愛真的很困難，但是你一旦和他糾纏上，看到他一副總是很無辜很茫然的樣子，又會覺得可憐惹人愛，要捨棄他和他的溫柔，也是比較困難，真是「藍」顏禍水啊。

【本文轉載自微信官方帳號「醬子聊星座」（ID：jiangzi066），經作者授權轉載】

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