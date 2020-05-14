鋼琴家郎朗與25歲德韓混血老婆吉娜愛麗絲（Gina Alice Redlinger）可說是近年超夯的夫妻檔，不只高顏值的吉娜頻頻因為惹火身材登上熱搜，兩人更憑藉綜藝節目《幸福三重奏》引發熱議，夫妻兩人在節目中不停大放閃展現好感情，以超夢幻的戀愛模式羨煞大票粉絲。

吉娜以深邃的天使面孔配上仙女氣質，除了顏值跟身材超吸睛，她和老公郎朗的生活方式也是讓不少人都大開眼界，尤其在節目中超放得開，一見面就親嘴，時不時就能看到夫妻的秀恩愛鏡頭，讓不少單身粉絲們看了超眼紅。

吉娜飛撲討親親！「長腿勾郎朗腳」睡姿閃爆了。（圖／摘自微博@娱乐扒少 ）

吉娜飛撲討親親！「長腿勾郎朗腳」睡姿閃爆了。（圖／摘自微博@圈仔叁陆）

而除了日常的親吻之外，兩人的睡姿更是無敵，只見在休息的時候，吉娜一看到郎朗躺在床上便立刻飛撲過去，一秒化身無尾熊緊緊抱著他，還用腿勾住老公的腳，簡直放閃無極限。據說吉娜的腰圍只有55cm，傲人的胸圍配上纖細的腰，簡直完美詮釋凹凸有致的體態。

吉娜飛撲討親親！「長腿勾郎朗腳」睡姿閃爆了。（圖／摘自微博@娱乐扒少 ）

在大陸較為傳統的思想下，顯得本身是國外長大的吉娜十分主動開放，對此，粉絲們也表達看法：「親吻在國外比較普通」、「新婚夫妻很正常」、「好害羞不敢看」、「誰受得了」。

吉娜飛撲討親親！「長腿勾郎朗腳」睡姿閃爆了。（圖／摘自微博@娱乐扒少 ）