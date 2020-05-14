女星許維恩的大姐許路兒外型凍齡，年過40卻擁有像20幾歲的美貌，一度紅到海外、被英國媒體報導。身為設計師的她，創立個人服飾品牌LURE HSU，經常在社群網站分享穿搭，最近天氣轉炎熱，她也越穿越清涼，勻稱的身材令人稱羨！

照片中，許路兒戴著卡其色的牛仔帽，一頭褐色的大長髮隨性放下，身穿白色細肩帶背心，深V領口事業線隱隱約約，長項鍊還直接探進衣服內，相當引人遐想。

沒想到當她轉到背面，隨意將長髮撩起，才發現背心有個大挖空，幾乎把美背全部露出，乾淨、無瑕又無贅肉的身材辣翻網友，直呼：「女神路仙怎麼可以那麼美」、「今天的姐好辣」，這套穿搭也吸引不少女性網友好奇提問：「穿這樣的背心，內在美要怎麼穿搭，Nubra嗎？」對此，許路兒回應：「我是搭平口內搭。」

夏天的衣服多半較透氣，一不小心就會露出內衣肩帶，破壞原本衣服的線條，這時候只要穿上無肩帶的內衣，就能穿上平口或美背的衣服，又能讓胸部有基本的支撐力。

在 Instagram 查看這則貼文 Qmomo 官方帳號（@qmomo_official）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 19 日 上午 8:16 張貼