前男團SpeXial成員以綸情斷郭書瑤，去年底被爆祕戀「北一女神」蔡瑞雪，雖人兩人未正面回應戀情，但早就在IG隔空傳情。最近，蔡瑞雪在限時動態開放粉絲問答，被問到兩性交往的議題時，也大方吐露心中的想法。

蔡瑞雪在IG玩起你問我答的遊戲，放話「什麼都可以問」，當網友認真地提問：「妳覺得交往過後男女朋友相處模式，應該是怎樣的模式才能穩定的走下去？」蔡瑞雪表示互相信任很重要，「累積信任能讓對方有安全感，把對方放在心上，不要冷落另一半，分享生活大小事情，給予空間」雙方才有機會走得長遠。

被問到如何維持網戀，蔡瑞雪分享視訊維持感情的方法，「常傳照片分享生活，聊天有內容，不單單只是想你愛你，創造生活的樂趣」且如果兩人是遠距離，還可以幫對方點外送或網購給小驚喜，也能隔空一起追劇看電影。

至於以綸的舊愛郭書瑤，放下感情後專心投入工作，近日出席保養品代言記者會時，表示擇偶條件還是偏向年輕小鮮肉類型，目前的感情狀況是「沒有情傷」，沒有特別關心以綸的新戀情。