YouTuber米砂（Misa）去年和孫安佐鬧出墮胎風波，隔幾個月又轉戀小3歲的排球選手李興國，沒想到交往3個月就分手，讓外界霧裡看花。近日，米砂上傳一支影片致敬「周豬戀」，還揪了4個女生滾床單，引發熱烈討論。

米砂最近PO出一支「YT圈空幹王多人運動，慾火床戰遭公開」的380秒影片，開頭就直言想知道羅志祥如何管理時間，便模擬體驗「羅主任的一天」，首先她先趕了通告，趁著休息10分鐘拿出多支手機和「另一半」情話綿綿，或是和兄弟們大聊女生，結束工作後，她和一群朋友去夜店勁歌熱舞，還對陌生女孩作出18禁動作，接著又和4位辣妹到飯店「多人運動」，途中正宮女友打電話來，米砂故作鎮定地和對方視訊，用幾句甜言蜜語打發後，繼續和多個辣妹滾床單。

影片PO出後，立刻引起網友熱議，「多人運動不可能的任務」、「真是笑死我了」、「小心羅先生看了這個影片後…強硬邀請Misa你加入多人運動哦」、「這樣感覺會人格分裂」，米砂也在影片結尾澄清全部言論都不代表本人，「我把周揚青寫的（毀滅分手信）原汁原味演出來」。