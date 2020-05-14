去年開始熱燒的相機包讓許多小資女紛紛淪陷！主要是因為價格較低廉，加上這兩年小包當道，正好這股時尚造型的相機包就成為少女們最時髦的搶手配件。

Gucci GG Marmont獨角獸系列相機包來了！

Gucci春夏推出充滿活力的粉彩GG Marmont獨角獸系列，以粉嫩的馬卡龍色系亮眼登場，有多種高人氣設計款式：三種尺寸的翻蓋包（中型、小型與迷你）、兩種尺寸的手提包（小型與迷你）以及一款相機包。尤其相機包的迷你款式搭配冰淇淋色超搶眼，立馬收服GUCCI鐵粉！

除了粉嫩色單色相機包外，春夏推出Gucci GG Marmont獨角獸系列相機包，台北SOGO復興館5/4開幕首賣。(左)Gucci GG Marmont相機包伯爵藍、玫瑰花瓣、香草檸檬三色/39,400元(右)Gucci GG Marmont獨角獸系列相機包/43,500元。（圖／品牌提供）

MARC JACOBS Snapshot相機包春夏款登場

相機包最火紅的代表就是MARC JACOBS的Snapshot，許多名人包括林志玲、歐陽娜娜、賈靜雯都背過，春夏外衣換上清爽的薄荷綠和俏麗的芭比粉之外，更推出「噴彩塗鴉」和「厭世小羊」的圖騰。「噴彩塗鴉」Snapshot，刻意營造噴漆流下來的痕跡，寬揹帶也使用街頭噴彩的圖案，粉嫩色卻用酷炫的噴漆方式呈現，個性又有魅力。「厭世小羊」是由英國諷刺藝術家—Magda Archer所創作的塗鴉，可愛惹人憐的小羊圖案，卻搭配上厭世的句子—My Life is Crap我人生好廢，強烈對比感受到設計師Marc Jacobs反骨的頑皮個性。

MARC JACOBS Snapshot相機包推出「噴彩塗鴉」和「厭世小羊」的圖騰新款。Marc Jacobs 噴彩塗鴉Snapshot和(右)厭世小羊款/16,900元。（圖／品牌提供）

MARC JACOBS相機包/14900元。（圖／品牌提供）

Tory Burch 帶復古感的Kira相機包

設計師Tory Burch特別喜歡復古手帕，除了是深受父母的影響外，細膩的刺繡也是她想傳達一種懷舊的情感！在春夏系列中，Tory Burch以復古手帕營造出獨特又典雅的圖騰，推出橢圓輕巧的Kira相機包！價格在相機包中也算超佛心，兩萬元有找，直接下手購入不傷荷包。

Tory Burch 刺繡手帕拼接圖紋相機包/18,900元。（圖／品牌提供）

經典Chloé C相機包

Chloé C相機包去年一推出就秒殺，主要是只要三萬四千元就能入手Chloe的第一款包，相較於同系列其它包款價格更親民外，收納空間在小包界也算容量大，更貼心設置帶有暗扣的皮帶，有助於固定眼鏡，妥善收藏於包款中，無論日常外出休閒包款、或當成晚宴包、眼鏡包或化妝包都相當適宜，超高CP值！

Chloé Chloé C'咖啡色、黑色相機包/各34,000元。（圖／品牌提供）

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