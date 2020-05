有「大馬女神」封號的女星彭嘉伊(Jovane)過去以參選「國際中華小姐」而走紅,更奪下2018年馬來西亞小姐冠軍,不僅擁有清純容貌,最有名的正是纖瘦的「ㄦ字腰」,身材超火辣,她時不時會在IG上分享近況,這次性感的穿搭卻讓網友們大歪樓。

私下彭嘉伊熱愛出遊,近日她前往野餐,只見她穿著短版的平口BRA配上裸色細薄紗外衣,而隨著她變換動作,便會讓胸前的事業線若隱若現十分性感,大票網友們看了忍不住紛紛回應:「夢幻女友類型」、「真的太美了」、「看到你就會很開心」。

彭嘉伊的穿搭總是輕鬆隨性,只見她身穿鵝黃色肩帶搭配白襯衫,更戴三層細項鍊在胸前點綴,成功凸顯出性感的鎖骨線條,整體風格超清新,她也配圖寫下:「Be the vibe you want to attract.」展現滿滿正能量。

