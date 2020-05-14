夏季來臨，你的肌膚泛油不舒服嗎？其實這可能是「肌膚缺水」的警訊，悶熱天氣加上冷氣房環境，臉上的水分被悄悄帶走，油水不平衡將造成臉蛋泛油光，這時候幫肌膚好好的補水就能讓夏天的肌膚依舊水嫩透亮！

暢銷全球的「我的美麗日記」與康是美超強面膜盛典共同企畫，精選品牌最經典、超人氣的Top3最強保濕面膜: 蜜若藍超能補水面膜、保濕能亮雙激粹EX+黑珍珠面膜、玻尿酸極效保濕面膜，為肌膚密集補水清爽解悶，由內而外透出水亮光澤！

▍1.蜜若藍超能補水面膜：推薦上班族加強保溼

戶外高溫與辦公室冷氣交錯，常常考驗著肌膚的飽水度，你需要更深層的補水、鎖水！我的美麗日記「蜜若藍超能補水面膜」添加珍貴蜜若藍萃取，獨特28黃金比例的精華蜜，透過WOW多重乳化技術完整封存高效成分，直達肌底超能補水，讓乾荒的肌膚重現水嫩透亮，綻放美麗超能力。

蜜若藍超能補水面膜除了銷售實力驚人，在口碑也是人氣爆棚，不但PTT討論度爆表，DCARD評比更是逼近滿分，堪稱是今年度的話題新星！同時，蜜若藍超能補水面膜也屢屢榮獲國際美妝大獎肯定，一上市就奪下全球美妝最高榮耀法國維多莉亞美妝大賞「最佳面膜」殊榮，2020年再度受到「全球美妝大獎」的入圍肯定，讓世界看到台灣品牌的超強美妝實力。

夏季是敷臉的旺季，我的美麗日記推出經典系列，一次擁有超人氣Top3。（圖／品牌提供）

▍2.保濕能亮雙激粹EX+黑珍珠面膜：推薦曬後紓緩

喜歡戶外活動，又不希望曬黑變老，保濕與美白就要一次到位！我的美麗日記「保濕能亮雙激粹EX+黑珍珠面膜」，保濕美白雙效合一，添加珍稀的法國大溪地黑珍珠明星煥白成分，同時添加98%高純度隱甲藻萃取，提供肌膚源源不絕的保濕活力外，也展現淨、透、亮、白無瑕細緻的光滑美肌。

▍3.玻尿酸極效保濕面膜：推薦日常保養

保濕是美肌基本功，我的美麗日記「玻尿酸極效保濕面膜」，是品牌超夯人氣款，更是保濕類銷售No.1。特別採用多元特殊分子結構的優質玻尿酸保濕成分，緊緊凝聚水分子維持肌膚鎖水續航力，迅速注入肌膚所需保養與呵護。而「玻尿酸極效保濕面膜」優異的產品力，也深受海內外消費族群喜愛，更在香港消委會市售專櫃與開架面膜評比中，在保濕力、品質力的得分都一舉超越國際品牌水準，保濕效果媲美專櫃品牌。

▍活動

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★抽獎活動參加方式：

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看我的美麗日記的Top3最強保濕面膜！並留言告訴小編你愛哪款～

★獎品內容 ｜ 蜜若藍超能補水面膜*1盒（5入）

★公佈時間 ｜ 2020/5/28

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。

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