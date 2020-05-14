「鬼鬼」吳映潔分享自己晚間保養最愛使用保溼面膜，近期愛用的「海洋青春露面膜」讓她感覺肌膚越來越細緻，就算工作中需要近距離拍攝也不怕！

鬼鬼長相甜美又古靈精怪，出道將邁入第15年，仍保有率真自然的個性，深受許多粉絲喜愛；出道多年對自我要求高，成為演視歌三棲的全方位藝人，近年演藝事業橫跨兩岸，現在又接下日系品牌SEXYLOOK的代言人，為了保持最佳狀態，私底下很勤勞的保養出好膚質，毛孔粗大、臉上摸起來的顆粒感對她來說是大忌，睡前敷面膜是最基本配備，最近最愛的面膜就是「海洋青春露面膜」，鬼鬼表示敷完感覺毛孔變得細緻，讓她直呼素顏拍攝也不怕，皮膚近看超細緻彷彿零毛孔！

鬼鬼擔任SEXYLOOK代言人化身「素顏肌」代表，拍攝當天，天氣相當炎熱，為了讓鬼鬼挑戰無修片，在拍攝前及拍攝前一晚也敷了「海洋青春露面膜」，開拍前鬼鬼有自信的說：「只有敷面膜也沒有再擦其他的保養品，隔天居然還能維持嫩感，對於今天的膚況超滿意，今天一定可以很完美的拍攝完畢！」

鬼鬼也不藏私分享到，自己日常保養最注重肌膚的保濕，無論拍戲多晚，或是當天多累，卸完妝一定會勤敷面膜，可以不美白，但一定要有保濕水感，尤其是「海洋青春露」已經是自己不可或缺的保濕面膜了。

藍色款是「海洋青春露保濕面膜」三大重保濕修護成份，北冰洋褐藻精華、日本超級美肌精華、獨特三倍青春露，持續1整天細緻水光感。綠色款是「海洋青春露透白面膜」三大重保濕修護成份，北冰洋褐藻精華、日本超級美肌精華、獨特三倍青春露，特別北大西洋極光洋藻，6倍有感深度亮白，持續1整天細緻水光感。1盒4入NT299元。（圖／品牌提供）

SEXYLOOK首推「海洋青春露面膜」，採用日本最新凝縮布膜科技，將海洋酵母精華織進布模，比起一般布膜，更輕薄、服貼、飽水透光；還能一次解決毛孔5大重點問題，毛孔粗大、乾燥、細紋、粗糙、暗沉，持續使用肌膚越來越細緻，毛孔漸漸不明顯，給你自信光滑肌！

每片面膜添加28ml高修護海洋精華，首創獨特3倍青春露（與自身產品比較多出3倍的功效）加壓導入、讓肌膚身處最保水的狀態，解除乾荒，高效滲透，快速穩定膚況，飽水度提升80%，觸肌即釋放美肌能量。

▍活動

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★公佈時間 ｜ 2020/5/28

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。

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