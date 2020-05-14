adidas Originals 經典Superstar鞋款歡慶50周年，暨二月盛大開啟「Change Is a Team Sport團隊合作，再造經典」品牌活動後，本月攜手饒舌金童瘦子與易烊千璽、陳奕迅、楊冪、Angelababy和王嘉爾等大中華區品牌大使推出 #Change with Superstar，以前衛造型詮釋經典Superstar鞋款的別樣設計，透過改變力求創造，與Superstar們翻玩Superstar！

MJ116頑童瘦子甫釋出單飛後最新單曲Change，表達勇於改變與自我突破的信念，與adidas Originals #Change with Superstar欲傳達之改變即是創造的概念不謀而合。瘦子以黑白三片葉logo上衣與夾克搭配經典款黑白Superstar，展現極簡百搭的單一色調穿搭法則，詮釋Superstar鞋款50年來的不敗潮流地位。歌王陳奕迅手拿鞋身覆蓋滿版adidas logo與印花的Superstar，黑白配色加上燙金鞋舌，以低調內斂的簡風格襯托巨星風采。

瘦子以黑白三片葉logo上衣與夾克搭配經典款黑白Superstar。（圖／品牌提供）

時尚女王楊冪與潮流女星Angelababy同樣選擇Superstar Festival鞋款，同款除了經典黑白配色，亦推出全白鞋身搭配銀色反光三條線的版本，鞋面以蛇紋材質覆蓋，鞋帶則以打字機般的復古形式串聯排列「SUPERSTAR」文字，點綴三片葉logo及「QUEEN」與「SNEAKER」字樣金屬串飾，以最別出心裁的異材質搭配為整體加分。

（圖／品牌提供）

Superstar Workshop鞋款由潮流男星王嘉爾演繹，白色皮革鞋面搭配淺卡其色三條線，營造復古美學，鞋跟處更印有尺寸鞋碼標示，巧妙展現創意細節。人氣偶像易烊千璽以撞色拼接外套與經典款運動褲搭配全新鞋款，「SUPERSTAR」超大文字logo環繞鞋身，強勢霸佔視覺重點，品牌白色標誌性三條線豐富了整體層次，帥氣引領玩酷潮流。

（圖／品牌提供）

adidas Originals今年釋出第二波Superstar城市鞋款，於鞋側以英文分別小巧標示東京、上海、紐約、洛杉磯、巴黎與倫敦等城市名稱，以經典黑白配色混搭異材質皮革，展現另時尚潮流份子心動的絕佳質感。值得注目的是，本季更加碼推出與其他城市不同設計的台北鞋款，除了鞋墊上印有燙金的50周年紀念字樣外，鞋後跟更以魔鬼氈型式提供燙金的「臺北」及「TAIPEI」兩種選擇，穿著時可依心情替換混搭，展現最獨一無二的原創態度！

（圖／品牌提供）

隨著時序進入春夏，adidas Originals推出全新Superstar穆勒鞋款，標誌性貝殼頭搭配摩登涼鞋設計，在拉長身形比例同時完美融合休閒風尚。Superstar亦針對女性推出專屬系列，文字印花鞋帶搭配厚底設計，俏皮時尚兼具。另一款以獨特波西米亞風的流蘇鞋舌點亮視覺重點，同時推出白色與銀色選擇，上腳立即化身街頭最潮的時髦ICON！