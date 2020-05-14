時序進入五月份梅雨季節，面對突如其來的豪雨令人煩躁，一雙可戰勝雨天的防水鞋儼然成為城市通勤的基本配備。法國軍靴品牌PALLADIUM WATERPROOF PLUS橘標防水系列自2019革新推出後，便一直是雨季防水鞋款的首選，多樣鞋型設計搭載品牌的防水科技，無論晴雨，皆能滿足全天候穿搭需求，此次PALLADIUM踏著引以為傲的城市探索腳步，激推品牌2020年五大橘標防水系列鞋款，不同的鞋型設計滿足各種穿搭風格，更推出少女心隱藏版配色，即使下雨天也能隨時保持雙腳乾爽舒適，為廣大擁護者在梅雨季超前部署。

PALLADIUM指標性WATERPROOF PLUS橘標防水系列以貼合技術將「WATERPOOF PLUS 透氣防水科技薄膜」夾入鞋面與鞋內裡間，從鞋裡到鞋身完整包覆，不僅強力阻擋水分滲入也不會因時間耗損，搭配透氣彈性網眼織料內裡，強化防水機能也能擁有絕佳透氣性，面對陰晴不定的天氣也能隨時保有雙腳乾爽舒適的穿著體驗。

PALLADIUM梅雨季激推5款橘標防水系列。（圖／品牌提供）

PAMPA LITE+ RCYCL WP+全靴導入再生材質製作，並採用LITE+進化輕量大底，經典PAMPA Boots軍靴原型搭配帶有淡淡灰色調的霧霜粉色鞋身，為個性的中筒靴身添加幾分柔美氣息，平日喜愛簡約率性穿搭的女孩，也能透過休閒的丹寧直筒褲搭配個性與浪漫兼具的霧霜粉軍靴，為俐落外型點綴出溫柔小姊姊的風格，即使下雨天也可以擁有粉粉好心情。

PALLADIUM梅雨季激推5款橘標防水系列。（圖／品牌提供）

小白鞋一直是每位女孩鞋櫃必備單品，橘標防水系列中的極地白配色PAMPA OX LITE+ RCYCL WP+勢必成為許多女孩的雨天福音，簡約的側踝低筒剪裁設計，不僅巧妙修飾腿型打造高挑比例，單一純白色系更是時髦百搭，低筒造型搭配上長襪為整體增添層次感，絕對是女孩人生必收的經典白鞋清單之一。

PALLADIUM梅雨季激推5款橘標防水系列。（圖／品牌提供）

在抗疫期間，大家為避開擁擠人潮而轉往探索空曠山林，在擁抱大自然的同時，機能與外型兼具的山系風格已逐漸成為大多男性假日的日常穿搭，PALLAIDUM專為亞洲男性身形比例打造的PAMPA CUFF款式的中筒身自推出便廣受山系男子的喜愛，踝處加厚的柔軟CUFF鞋領襯墊，長時間行走腳跟也能保持舒適，PAMPA CUFF RCYCL WP+的沙漠褐配色更為鞋款注入沉穩踏實的大地能量，讓山系男子即使在惱人的梅雨季節也依然能展現Urban Outdoor的機能潮流穿搭。

PALLADIUM梅雨季激推5款橘標防水系列。（圖／品牌提供）

PAMPA LITE+ VAPOR WP+軍事綠配色延續PALLADIUM核心法式軍風，鞋面採用的「抗撕裂防水科技纖維」也是現代軍用品中的高階軍規材質，俐落靴身搭載強大橘標防水科技，兼具「防水」、「極輕量」、「抗撕裂」的機能特性，搭配上PALLADIUM迷彩夾克、多口袋軍裝長褲與水兵帽等軍風元素，讓硬派男子在天氣多變的雨季中也能展現十足的軍事時尚。

PALLADIUM梅雨季激推5款橘標防水系列。（圖／品牌提供）

PALLADIUM梅雨季激推5款橘標防水系列。（圖／品牌提供）

黑靴絕對是每位潮男鞋櫃的標準配備，跳脫黑色簡單低調的刻板印象，PAMPA HI LITE+ WPN+彈道防水靴經典黑配色瞄準喜愛未來科技風的潮流男子，鞋身大面積黑魂配色搭配純白大底，在黑白兩色強烈對比下展現前衛科技感，結合極輕量大底設計與經典防水功能，在灰暗的雨天中流露出劃世代的未來機能感。

PALLADIUM梅雨季激推5款橘標防水系列。（圖／品牌提供）