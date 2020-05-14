台北Ｗ飯店英式司康搭自製草莓果醬、鮮奶油。（Wedgwood提供）

NARUMI Aurora粉紅極光系列餐瓷。（NARUMI提供）

頂級餐瓷Wedgwood攜手台北W飯店飯店打造聯名午茶，推「艷遇·英倫Affair in YEN 」英式午茶，特製8款經典英式糕點及6款特色調飲搶攻家居擺飾市場。

「AFFAIR IN YEN艷遇‧英倫」英式下午搭配Ｗedgwood「艾瑞思Arris」系列中碳黑以及白兩大色系的骨瓷盤打造大器摩登感，搭配俐落的金色線條，即日起至７月５日止，至紫艷酒吧享用下午茶，並在IG上打卡，就有機會獲得(市價3000元的Vera Wang聯名精品，訂位電話0277038887。

日本骨瓷品牌NARUMI則發表粉色新品「Aurora粉紅極光」系列， Aurora奧蘿拉是羅馬神話中的曙光女神，每天早晨前會飛向天空，宣告黎明的來臨，是好運和美麗的化身，Aurora同時也是「極光」的意思，而極光中最美麗的顏色是粉紅色，被稱為奇蹟般的北極光，如同懸掛在天際的垂墜蕾絲，飄逸夢幻，品牌以此為靈感打造粉紅色蕾絲花邊圖案設計，售價1100元起。