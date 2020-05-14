台灣第一名媛、微風廣場少奶奶孫芸芸年過40保養得宜，舉手投足擋不住的星味，加上雄厚的背景，是許多女性嚮往的目標。最近她剛過42歲生日，20歲女兒廖思惟（Trinity）在IG曝光慶生照，三代同堂的模樣曝光，引起網友讚嘆：「全家都好看！」

孫芸芸14日迎接42歲生日，女兒廖思惟當天在IG上傳慶生照，寫道：「Happy birthday mama」畫面中，除了有自己和媽媽，還有外婆何念慈，三人緊緊相依，高顏值和優雅氣質完全藏不住，尤其是孫芸芸和何念慈彷彿都吃了防腐劑，臉上都沒有留下太多歲月的痕跡，讓網友不禁直呼：「像姐妹」、「三大美女」，還有人開玩笑：「妳長得比較像他們的媽媽。」

孫芸芸曾分享自己的保養祕訣，身為乾性敏弱肌膚質的她，對於保濕非常重視，除了選擇適合的保養品，處在高溫環境後容易造成油水不平衡，當天晚上她就會特別使用保溼精華乳來加強肌膚的保水度。且飲食習慣很清淡，常常攝取藜麥、燻鮭、酪梨泥、檸檬等健康食材，就能吃得健康又不發胖，另外她每天也會喝青蘋果汁補充維他命C。