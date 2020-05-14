因著疫情的影響，不少實體店面都受到經濟打擊，因此轉型擴展至電商平台成為了今年重大的轉變之一，特別如餐飲、旅遊業者更因著加入電商平台的帶動，像康迅數位今（14日）就看準後疫情時代來臨，聯同力麗觀光、新光三越台北信義新天地、凱撒飯店連鎖等近70個餐飲、旅宿業品牌，共同簽署「防疫十大準則」承諾書，承諾在營業空間落實10大有效防疫措施。

康迅數位昨（14日）發表了全新防疫計劃，聯合70個品牌共同簽署「服務業十大防疫準則」，康迅數位（PayEasy/17 Life /康迅旅遊）董事長詹宏志（左）、經濟部次長林全能合影。（康迅數位提供）

康迅數位董事長詹宏志就表示，去年國人於國外消費金額就達8000億，今年因別國疫情仍未受控，剛好可多在國內消費旅遊，因此聯同PChome、17Life、PayEasy等線上通路，推出防疫認證之餘，再推出如餐飲、遊樂、住宿下殺2.4折起等優惠，讓實體店面也能透過電商而受惠。

和億生活集團攜手東森購物開賣添好運米其林一星港點冷凍組，酥皮焗叉燒包、港式牛腩湯麵、鮑汁燜鳳爪、鮮蝦燒賣皇、添好運流沙包，含運優惠價1288元。（和億生活集團提供）

至於東森集團也於日前公開了與和億生活集團，旗下的添好運及了凡2大米其林餐飲品牌的合作，於「米其林冷凍品專區」獨家開賣17款美食組合，和億生活集團表示自自家推出冷凍明星商品以來就熱銷1萬5000組，單月希望透過與東森的合作可創下千萬營收。

momo購物網與乾杯集團合作，推出和牛物產、冷凍肉品，5月推出買2送1優惠活動。（momo網物網提供）

而另一大型電商平台momo購物網也表示，4月起就與乾杯集團合作，推出了和牛物產及冷凍肉品，目前銷售業績以2倍成長，就連一直合作的金園排骨年初月銷售成長也達3倍，3月份更因疫情而單月銷破百萬，銷售成長6倍之多，可見虛實合作不僅帶動了實體店的業績，更讓網商發展了新商機。