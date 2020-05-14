疫情趨緩，台北車站上周末人潮回溫8成，微風台北車站趁勢推出第7屆「便當祭大賞」，即日起精挑出6款名店便當，包括1F老字號「老董便當」蹄膀便當、「招來日日便當」親子便當、「丸壽司」燻鮭魚酪梨便當，2F「天丼」雙拼便當、「港苑」油雞棒棒腿便當、「太興茶餐廳」太興人氣限定組，每日限量且有限定優惠。

微風台北車站獨家優惠「招來日日便當」親子便當，原價260元、特價188元，每日限量10份。（微風提供）

微風台北車站「丸壽司」煙燻魚酪梨便當，原價200元、特價180元。（微風提供）

為持續推廣環保概念，微風台北車站「便當祭大賞」即日起至17日於指定櫃位外帶餐點，並自備容器可獲1點，集滿10點可兌換1張「便當祭精選便當兌換券」。

微風台北車站「天丼」雙拼便當，雞胸肉 x 3+叉燒肉 x 2+四季豆+鴻禧菇+海苔，附天婦羅丼飯醬+味噌湯，230元。（微風提供）

微風台北車站獨家優惠「港苑」油雞棒棒腿便當，原價120元、特價99元，每日限量10份。（微風提供）

此外，上周開賣的微風南山「便當一條街」，根據Breeze Super統計，「炸烤雙雞便當」最受上班族青睞，成為熱銷人氣款，平均每天不到半小時就賣光；熱銷榜上還有「蒲燒豬肉便當」、「紅咖哩牛便當」同樣獲得顧客好評；Breeze Super再推出隱藏版便當新口味「日本味噌魚便當」，共有10多種便當滿足台北信義區上班族的需求。