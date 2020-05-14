疫情不再悶，新光三越台南新天地首創「幸福發PUN節」，讓消費者從甜點、輕食、衣著、美妝等方面增添幸福感。即日起至5月31日，結合傳統「圓潤幸福」與現代「幸福肥」的概念，推薦療癒身心的甜點、輕食，如青鳥旅行、品好乳酪及小新雕魚燒。

另，推出多款可愛的療癒抱枕與衣著穿搭，來擄獲少女心的顧客；活動期間，身分證字號含有「5」、「2」、「0」，可於指定日期獲得療癒系小點心買1送1兌換券。