新光三越台南新天地首創幸福發PUN節 吃穿都療癒 22:392020/05/14 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情不再悶，新光三越台南新天地首創「幸福發PUN節」，讓消費者從甜點、輕食、衣著、美妝等方面增添幸福感。即日起至5月31日，結合傳統「圓潤幸福」與現代「幸福肥」的概念，推薦療癒身心的甜點、輕食，如青鳥旅行、品好乳酪及小新雕魚燒。 另，推出多款可愛的療癒抱枕與衣著穿搭，來擄獲少女心的顧客；活動期間，身分證字號含有「5」、「2」、「0」，可於指定日期獲得療癒系小點心買1送1兌換券。 #新光三越台南新天地 #首創 #PUN #療癒 #甜點 也許您會感興趣 推薦閱讀 台中林酒店 第二屆夏日甜點季開跑 04:102020/05/10 產業．科技 蔡淳佳香閨曝光！療癒20萬人搶看 18:422020/05/11 娛樂 專訪／自挖情殤演哭戲5年走不出來 魏蔓靠慢生活療癒 20:272020/05/11 娛樂 靈鷲山雲端音樂會 母親節以美聲療癒地球 11:502020/05/12 生活 療癒柴犬棉花糖5折起 餅乾免費送 20:162020/05/12 旅遊 旺旺產險推防疫保單 首創負壓病房補償金 14:322020/05/13 財經 雲林首創「防疫紓困專家服務團」 因應後疫期時代來臨 19:132020/05/13 政治 陳詩雅邀紀卜心做甜點 甜美燦笑萌翻粉絲 23:072020/05/13 娛樂 旺旺產險防疫保單 首創負壓病房補償金 04:102020/05/14 投資理財 超市哪樣甜點非吃不可？老饕曝名單：CP值高 16:172020/05/14 日常 時尚熱門新聞 容易被睡卻不被愛的4大星座女 - 運勢 - 時尚 一周正妹精選》170cm爆乳辣媽、最正空姐辣秀性感好身材 - 星光 - 時尚 許路兒深V細肩帶露事業線 轉身「全部光溜」辣翻 - 星光 - 時尚 長腿女神李聖經原來超有料！深V至胸下「半乳若隱若現」引暴動 - 星光 - 時尚 Lo-Fi house抄襲風波延燒13天正式道歉 網友怒揭另一樁事件 - 時尚 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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