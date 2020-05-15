香港女星沈殷怡（Shirley Sham）因在旅遊節目《美女郊遊遊》中擔任主持人走紅，她在節目中大膽穿比基尼爬山而話題不斷，除了臉蛋精緻甜美，身材曲線更是迷人，健康的性感形象讓她被粉絲們稱為「登山女神」。

擁有火辣好身材的沈殷怡曾獲得2014年中國地球小姐冠軍，私下的她經常在IG上與粉絲們分享生活與辣照，超高人氣的她目前已經吸引超過10.9萬位追蹤者喜愛。

近日，沈殷怡趁著母親節曬出與媽媽的合照，只見她穿上墨綠色細肩帶洋裝展現曲線，更嘴巴超甜寫下：「無妳無我。」並附上「#家姐節快樂」，直接稱呼媽媽是姐姐，照片一曝光就讓網友們陷入瘋狂，紛紛回應「媽媽太年輕了吧」、「五官都超像」、「真的是姐姐無誤」。

擁有36C上圍的沈殷怡，不只身材好，更是品學兼優的學霸女神，曾經獲得全額獎學金入讀上海復旦大學法律系，已取得大陸執業律師資格，堪稱「人生勝利組」。

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