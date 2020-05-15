隨著新冠肺炎疫情持續在歐美爆發，第一線醫護人員無私的奉獻精神也成為近日網路的焦點，不少人紛紛捐助善款並發起「應援醫護人員的活動」。12日為國際護師節(International Nurses Day)，英國皇室特別拍攝影片表達感謝，凱特王妃的服裝再次暖哭一票粉絲。

每次出席公開活動都能帶動銷量的英國凱特王妃，絕佳的服裝品味成為不少女性的追隨目標，即使近日因受疫情影響只能透過視訊慰問，依然逃不過網友的銳眼。在12日的國際護師節當天，由英國王儲查爾斯帶領多位皇室成員以視訊剪輯的方式為各地的醫療團隊致敬，而凱特王妃也特地穿上代表醫護人員的藍色V領洋裝現身吸引網友的注意。

在 Instagram 查看這則貼文 Kensington Palace（@kensingtonroyal）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 12 日 上午 7:58 張貼

雖這件洋裝曾在2016年便以亮相過，但凱特王妃總是站在「對方的角度」做穿搭的心意，依然感動不少人，就連不久前的電視直播節目上，她也不忘為一家大小準備藍色調服飾對醫護人員表達最高的敬意，再次展現王妃最佳風範，贏得網友一片讚賞。

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